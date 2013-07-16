Вступление в Таможенный союз не принесет выгоды зерновому рынку Украины – эксперт

Вступление Украины в Таможенный союз (ТС) является бесперспективным для зернового рынка страны, так как поставки отечественного зерна в страны ТС минимальные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник заявил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

«Если мы вступим в Таможенный союз, пользы для зернового рынка будет ноль», - сказал Клименко.

По его словам, куда более выгодным для украинских производителей зерна и трейдеров является членство страны в Европейском Союзе, с которым Украина ведет активную торговлю зерном. По данным УЗА, в июле-мае 2012/2013 маркетингового года (МГ, июль 2013-июнь 2014) поставки отечественного зерна в страны ЕС составили 38% от всего экспорта зерновых страны, тогда как в ТС было экспортировано 0,6%.

Что касается участия Украины в зерновом пуле с Россией и Казахстаном, то Клименко напомнил, что Украина уже является участником Международного зернового совета, который призван решать вопросы на мировом рынке зерна. Кроме того, эксперт отметил, что до сих пор он не видел ни одного официального документа, в котором бы определялись правила работы и полномочия зернового пула. К тому же, по его словам, задача диктовать цены на рынке зерна, которую хочет поставить для себя пул, является неактуальной для Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 июля глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и премьер-министр Украины Николай Азаров обсудили вопрос о возможности вернуться к идее создания зернового пула. Идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет.

В мае 2010 года министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина инициирует создание биржи по торговле зерном для стран Причерноморского региона и продолжает обсуждать идею организации вместе с Россией и Казахстаном Причерноморского зернового пула. Однако 16 ноября 2011 г. он заявил, что обсуждение вопроса о создании зернового пула приостановлено из-за невозможности реализации проекта.

В конце ноября 2011 г. премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым в Астане предложил вернуться к вопросу создания зернового пула с Казахстаном и Российской Федерацией.

10 сентября 2012 года в пресс-службе российского аграрного ведомства сообщили, что Украина и Россия могут создать Черноморский зерновой совет для координации действий на мировом рынке зерна. Его главная задача - обмен информацией в целях обеспечения конкурентных преимуществ России и Украины на мировом рынке зерна. В долгосрочном плане деятельность совета позволит выработать унифицированные правила торговли, общие подходы в отношении экспорта зерна, проводить согласованную инвестиционную политику.