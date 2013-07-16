Сельскохозяйственное производство в Украине выросло на 15,4%

Рост сельскохозяйственного производства в Украине в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года составил 15,4%, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в частности, рост производства на сельхозпредприятиях за этот период составил 27,5%, в домохозяйствах – 6,4%.

В первом полугодии производство растениеводческой продукции выросло на 67,1%, в том числе на аграрных предприятиях рост составил 121,5%, в домохозяйствах – 32%.

Что касается животноводства, то в январе-июне объемы производства выросли на 5,2%, в том числе на предприятиях производство выросло на 10,3%, в домохозяйствах - на 1,5%.

Как сообщал УНИАН, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2012 году сократились на 4,5% по сравнению с 2011 годом.