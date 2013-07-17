Беларусь запретила поставки свинины из ряда областей России

Минск. Беларусь ввела запрет на поставки свинины из Московской и Волгоградской областей России, а также временно ограничила поставки из Белгородской области.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

В частности, в департаменте сообщили о распространении африканской чумы свиней (АЧС) на территории Волгоградской и Московской областей РФ.

В связи с этим департамент информирует о необходимости принятия мер по недопущению ввоза на территорию Беларуси из этих регионов РФ живых свиней, свинины, в том числе от диких кабанов, продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы, кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую обработку, изготовленных из сырья происхождением из Волгоградской и Московской областей, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней.

Кроме этого, по информации департамента, вспышка АЧС зафиксирована на территории Белгородской области. Поэтому с 16 июля Беларусь временно ограничивает ввоз вышеуказанной продукции из этой области.

Как сообщал УНИАН, 4 июля департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси подтвердил информацию о вспышке африканской чумы свиней (АЧС) на свиноводческом комплексе «Лучеса» Витебского района и принял решение приостановить экспорт свинины из этого региона.

При этом 5 июля ветслужбы Беларуси опровергли появившиеся в интернете публикации о якобы объявленном на свинокомплексе агрокомбината «Восход» Могилевского района карантине.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрением на заболевание уничтожаются. Для человека АЧС безопасна.

В Беларуси вспышка АЧС была зарегистрирована 21 июня на территории деревни Чапунь Ивьевского района Гродненской области Беларуси.

26 июня министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц заявил, что в Беларуси очаг африканской чумы свиней локализован.