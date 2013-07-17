Agroton хочет перенести погашение еврооблигаций на 50 млн долл. до 2019 года

Варшава. Одна из крупнейших в Украине сельскохозяйственных компаний Agroton хочет перенести погашение своих выпущенных в 2011 году трехлетних еврооблигаций на 60 месяцев - до 14 января 2019 года.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи в среду, 17 июля.

Компания также хочет отложить выплату купона по облигациям, который она должна была выплатить 14 июля текущего года, на 14 января 2014 года.

Кроме того, Agroton хочет снизить процентную ставку по облигациям до 8% с 12,5% процентов, под которые были выпущены бумаги.

Компания также хочет изменить принятое соотношение долга (Leverage Ratio Exception) до 4 с 3, а также увеличить лимит дополнительной задолженности до 20млн долл. с 5 млн долл.

Держатели облигаций должны предоставить информацию о том, согласны ли они на такие условия до 6 августа, а само голосование за их утверждение состоится 8 августа.

Решение будет обязывать всех держателей еврооблигаций, если их подержат 3/4 держателей.

Справка УНИАН. В апреле текущего года акции Agroton на Варшавской бирже рухнули в семь раз после того, как агентство S&P снизило рейтинг компании, заявив о возможных рисках невыплаты купонов по евро облигациям из-за блокировании ее средств в банке на Кипре.

Agroton называет себя четвертым крупнейшим сельхозпроизводителем в Украине и шестым крупнейшим производителем в Европе по площади обрабатываемых земель среди представителей аграрных компаний, акции которых котируются на бирже.

Основанная в 1992 году компания, по последним данным, арендует в Луганской и Харьковской областях около 210 тыс. га земли и владеет складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.