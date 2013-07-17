Госзембанк намерен увеличить стоимость земли до 4 тыс. евро за гектар

Государственный земельный банк после снятия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения в Украине планирует увеличить стоимость сельхозземли до 4 тыс. евро/га с нынешних 60-500 долл./га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции в среду исполняющая обязанности главы правления банка Светлана Скосырская.

«Сейчас есть разные предположения по поводу рыночной цены на землю после того, как рынок откроется. Цена колеблется от 60 долл./га до 500 долл./га. Наша задача - довести за счет операций банка цену до 4 тыс. евро/га», - сказала она.

По словам Скосырской, Госзембанк планирует покупать сельхозземли после открытия рынка земли, однако покупка будет осуществляться не за счет заемных средств, а за полученные от аренды деньги. При этом представитель банка не уточнила, сколько именно планирует купить Госзембанк, однако отметила, что, согласно рекомендациям ООН, в собственности государства должно находиться не менее 30% сельхозугодий, тогда как в настоящий момент в Украине этот показатель не превышает 27%.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины», который продлевает мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.

Государственное агентство земельных ресурсов 5 апреля опубликовало свой вариант проекта закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который устанавливает правила, по которым должен работать рынок земли. Доработанная версия законопроекта была представлена 5 июля т.г.

Справка УНИАН. 2 июля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением создал публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своим уставом.

Начать работу Госзембанк планирует в сентябре т.г.

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