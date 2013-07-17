Fitch понизило рейтинг «Агротона»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте агрохолдинга «Агротон» до «С» с «ССС» и национальный долгосрочный рейтинг до «С» с «ВВ-».

Об этом говорится в релизе рейтингового агентства, которым располагает УНИАН.

Согласно релизу, также понижен необеспеченный приоритетный рейтинг облигаций компании на 50 млн долл. с погашением в 2014 году до «С»/«RR4'».

По информации агентства, причиной снижения рейтинга стало сегодняшнее заявление компании о неспособности выплатить купон по облигациям из-за отсутствия доступа к денежным средствам на банковских счетах на Кипре.

Напомним, холдинг предложил держателям акций отложить выплату купона по облигациям, которую она должна была осуществить 14 июля текущего года, до 14 января 2014 года. Кроме того, «Агротон» хочет снизить процентную ставку по облигациям до 8% с 12,5%, под которые были выпущены бумаги.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 июля, после сообщении «Агротона» о желании пересмотреть условия выплаты купонов по облигациям на 50 млн долл. акции компании на закрытии торгов на Варшавской фондовой бирже стоили 1,59 злотого, что на 36,4% меньше, чем 15 июля.

В апреле рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг необеспеченного долга холдинга «Агротон» до уровня «ССС» с ранее присвоенного «ССС+», указав при этом на возможность дальнейшего понижения рейтинга.

Понижение рейтинга было обусловлено значительным сокращением остатков денежных средств, необходимых для выплаты по выпущенным ранее еврооблигациям на 50 млн долл. со сроком погашения в 2014 году.

Справка УНИАН. Зарегистрированная на Кипре Agroton Public Limited, которая владеет сельскохозяйственными активами в Украине, дебютировала на Варшавской фондовой бирже в конце 2010 года.

«Агротон» называет себя четвертым крупнейшим сельхозпроизводителем в Украине и шестым крупнейшим производителем в Европе по площади обрабатываемых земель среди представителей аграрных компаний, акции которых котируются на бирже.

Основанная в 1992 году компания, по последним данным, арендует в Луганской и Харьковской областях около 210 тыс. га земли и владеет складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

В 2012 году агрохолдинг «Агротон» получил 6,787 млн долл. чистой прибыли по сравнению с 2,105 млн долл. убытка годом ранее. В прошлом году компания увеличила операционную прибыль до 16,456 млн долл. с 6,013 млн долл. на фоне снижения валовой прибыли до 18,898 млн долл. с 27,863 млн долл. Выручка компании в 2012 году снизилась до 88,001 млн долл. с 99,738 млн долл. годом ранее.