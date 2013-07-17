Госзембанк планирует кредитовать аграриев со ставкой 8-12% годовых

Государственный земельный банк планирует с осени начать кредитование аграриев с процентной ставкой 8-12% годовых, а в дальнейшем – снизить ставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам на пресс-конференции в среду и.о. главы правления банка Светлана Скосырская.

«Перед нами поставлена задача, чтобы мы не кредитовали под процент больше чем 8-12%. Изначально будем отталкиваться от этих цифр … а с момента поступлений денег от аренды будем постепенно снижать процентную ставку», - сказала Скосырская.

По ее словам, Госзембанк в ближайшие 5 лет сможет на 50% покрыть кредитную потребность аграрного рынка Украины, которая, по оценкам Министерства агарной политики и продовольствия, составляет 100 млрд грн.

Скосырская рассказала, что Госзембанк установит лимит кредитования с целью пополнения оборотных средств для домохозяйств и фермерских хозяйств, валовой доход которых не превышает 200 тыс. евро в год, на уровне 75 тыс. евро. Максимальный инвесткредит для них составит 200 тыс. евро. Для физических лиц-предпринимателей, которые работают в аграрном секторе и ежегодный валовой доход которых составляет не более 500 тыс. евро, кредит на пополнение оборотных средств будет предоставляться в размере до 200 тыс. евро, инвесткредит – до 500 тыс. евро.

Юридические лица, занятые в аграрном бизнесе с валовым доходом в год до 2 млн евро, могут рассчитывать от Госзембанка на кредит для пополнения оборотных активов в размере до 500 тыс. евро, на инвесткредит – до 800 тыс. евро. Юрлицам, занимающимся агарным бизнесом, который приносит более 5 млн евро ежегодного валового дохода, банк планирует выдавать кредит до 700 тыс. евро в год на пополнения оборотных средств, и до 1 млн евро в виде инвесткредита.

Агрохолдинги банк планирует кредитовать на тех же условиях, что и предыдущую категорию заемщиков, однако только под государственные гарантии.

И.о. главы правления не уточнила, какой объем средств банк планирует направить на кредитование в 2013-2014 гг., однако отметила, что в первом полугодии 2014 года от сдачи в аренду 2,6 млн га государственных земель Госзембанк ориентировочно получит 1,56 млрд грн. При этом весь объем государственных земель сельхозназначения в размере 10,7 млн га должен поступить в уставный капитал банка в течение 4 лет.

Как сообщал УНИАН, Госзембанк планирует начать работу в сентябре т.г. При этом 2,6 млн га государственных земель сельхозначения поступят в распоряжение банка в октябре т.г. Банк ставит перед собой задачу — увеличить количество сдающихся в аренду государственных земель сельхозназначения до 85% с 13% арендуемых сейчас.

Справка УНИАН. 2 июля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк. Согласно документу, создается публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своего устава.

В феврале 2013 года Госзембанк получил из госбюджета 120 млн грн на формирование уставного капитала. По данным Минагропрода, Госзембанк начнет выдавать аграриям кредиты под 10-12% годовых уже в 2013 году.