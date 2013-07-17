Украина поставила в Китай по контракту 250 тыс. тонн зерна

Украина в текущем году по контракту с Китаем поставила в эту страну уже 250 тысяч тонн зерна кукурузы, пшеницы и ячменя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Мы уже в этом году поставили по китайскому контракту 250 тысяч тонн. Мы расширили линейку. Это не только кукуруза, но и пшеница, в том числе фуражная, ячмень», - сказал Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 1,5 млрд долл., которые должны были быть направлены на форвардные и спотовые закупки 4 млн тонн зерна для дальнейшей поставки их в Китай. Первый транш компания получила в начале 2013 года.

Экспорт украинской кукурузы в КНР планируют осуществлять «Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины» и компании «Райз» и «Райз-Максимко», входящие в состав одного из крупнейших агрохолдингов страны «Укрлендфарминг».