Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине сократилось на 7,5%

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-июне 2013 года составило 742 тыс. тонн, что на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, объем производства данной продукции в июне составил 124 тыс. тонн, что на 8,5% меньше, чем в июне 2012 года, и на 0,2% больше майских показателей текущего года.

Как сообщал УНИАН, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-мае 2013 года составило 618 тыс. тонн, что на 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство хлебобулочных изделий в Украине в 2012 году снизилось до 1,6 млн тонн, что на 5,3% меньше объема производства в 2011 году. В 2011 году производство хлебобулочных изделий в Украине сократилось на 2,1% по сравнению с 2010 годом – до 1,7 млн тонн.