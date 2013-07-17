Производство мяса птицы в Украине выросло на 7,5%

В Украине производство свежего или охлажденного мяса птицы в январе-июне 2013 года выросло на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составило 350 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в июне украинские птицеводы поставили на рынки 59,9 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса птицы, что на 6% превышает результаты июня 2012 года, но на 3,6% уступает показателям мая текущего года.

При этом производство замороженного мяса птицы в январе-июне т.г. превысило аналогичные показатели 2012 года на 154,9% и составило 65,6 тыс. тонн, из которых 14,2 тыс. тонн было произведено в июне, что на 232,6% больше, чем в июне 2012 года, однако на 4% меньше майских показателей т.г.

Объем производства свежей или охлажденной говядины за 6 месяцев т.г. сократился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,1 тыс. тонн. В июне производство свежей или охлажденной говядины составило 4,7 тыс. тонн, что на 0,5% больше, чем в июне прошлого года, и на 13% превышает майские результаты.

Вместе с тем, производство замороженной говядины по результатам первого полугодия 2013 года выросло на 36,6% по сравнению с первыми 6 месяцами 2012 года - до 9,4 тыс. тонн, из которых 1,9 тыс. тонн были произведены в июне, что на 180,3% больше, чем в июне 2012 года, но на 2,3% меньше показателей мая т.г.

Также сообщается, что за указанный период объем производства свежей или охлажденной свинины вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 95,1 тыс. тонн. В июне производство данной продукции составило 15,9 тыс. тонн, что на 18,4% превышает июньские показатели прошлого года и на 0,03% больше показателей мая 2013 года.

Объем производства замороженной свинины в январе-июне текущего года сократился на 36,5% по сравнению с первыми 6 месяцами прошлого года - до 5 тыс. тонн. При этом в июне объем производства замороженной свинины составил 0,9 тыс. тонн, что уступает аналогичному показателю 2012 года на 24%, но превышает июньский на 29,8%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство мяса в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 3,4% – до 3,136 млн тонн (в живом весе).