Производство подсолнечного масла в Украине снизилось на 17,4%

В Украине в январе-июне 2013 года производство нерафинированного подсолнечного масла составило 1,6 млн тонн, что на 17,4% меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в июне объем производства подсолнечного масла составил 163 тыс. тонн, что на 47,7% меньше, чем в июне 2012 года, и на 22,9% меньше показателя за май текущего года.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам ассоциации «Укролияпром», Украина в 2013/2014 маркетинговом году (сентябрь 2013 г. – август 2014 г.) может произвести 4 млн тонн подсолнечного масла, что на 12,7% больше ожидаемого объема производства в 2012/2013 МГ.

По данным Госстата, в 1-м квартале 2013 года производство нерафинированного подсолнечного масла сократилось до 962 тыс. тонн, что на 0,4% меньше, чем в первом квартале 2012 года.