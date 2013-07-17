Производство молока в Украине выросло на 1,2%

Производство жидкого молока в Украине в январе-июне 2013 года выросло по сравнению аналогичным периодом 2012 года на 1,2% - до 460 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в июне в Украине было произведено 82,6 тыс. тонн молока, что на 2,4% больше, чем в июне 2012 года, но на 5,7% меньше, чем в мае текущего года.

Производство сливочного масла в первом полугодии составило 42 тыс. тонн, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в июне было произведено 9,7 тыс. тонн, что на 2,8% меньше, чем в июне прошлого года, однако на 11,5% больше майского показателя этого года.

Объем производства спрэдов и жировых смесей по итогам первых шести месяцев 2013 года увеличился на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 26,4 тыс. тонн. При этом в июне было произведено 4 тыс. тонн спрэдов и жировых смесей, что на 6% больше, чем в июне 2012 года, и на 17% больше майскогог результата.

Также сообщается, что в январе-июне 2013 года было произведено 41 тыс. тонн свежего неферментированного сыра (в т.ч. сырной сыворотки и кисломолочного творога), что на 6,8% превышает объемы производства данной продукции за аналогичный период 2012 года. При этом производство свежего сыра в июне т.г. составило 6,3 тыс. тонн, что на 4,5% больше, чем годом ранее, однако на 0,9% меньше, чем в мае т.г.

Производство жирных сыров за указанный период выросло по сравнению с январем-июнем прошлого года на 4,9% - до 81 тыс. тонн. При этом в прошлом месяце объем производства жирных сыров составил 15,39 тыс. тонн, что на 7,6% больше, чем в июне 2012 года, и на 2,9% превышает показатели мая этого года.

Кроме того, по итогам первого полугодия 2013 года было произведено 266 тыс. тонн йогуртов и другого ферментированного или сквашенного молока и сливок, что на 11,4% больше, чем в январе-июне прошлого года. При этом в июне объем производства данной продукции составил 47,2 тыс. тонн, что больше июньских результатов 2012 года на 5,8%, но на 2,4% меньше майских показателей т.г.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году производство обработанного молока в Украине выросло по сравнению с 2011 годом на 6% - до 909 тыс. тонн, а производство кисломолочных продуктов увеличилось на 3,6% - до 486 тыс. тонн.