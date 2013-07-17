В России из-за африканской чумы свиней могут ввести обязательный учет животных в подсобных хозяйствах

Москва. Министерство сельского хозяйства РФ из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС) предлагает ввести обязательный учет животных в личных подсобных хозяйствах, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Министр сельского хозяйства России Николай Федоров сообщил, что с учетом развития эпизоотической ситуации, связанной с распространением африканской чумы свиней, считает целесообразным и необходимым внести в Федеральный Закон «О личном подсобном хозяйстве» изменения: норму о добровольном учете животных в личных подсобных хозяйствах изменить на обязательный порядок», - говорится в сообщении.

Кроме этого, предлагается дополнить этот закон статьей «Ведение личного подсобного хозяйства при возникновении эпизоотий», в которой прописать нормы, обязательные для исполнения в случаях угрозы распространения заразных, в том числе особо опасных болезней.

Министр также предложил внести изменения в Федеральный Закон «О полиции», предоставляющие право проникновения сотрудников полиции в жилые помещения, в иные помещения, принадлежащие гражданам и организациям, при угрозе возникновения и распространении эпизоотий.

В Минсельхозе предлагают ввести дополнительные основания для проведения внеплановой проверки при введении ограничительных мероприятий и карантина.

Как сообщал УНИАН, в России с начала года зафиксировано 52 очага африканской чумы свиней (АЧС).

В понедельник, 15 июля, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк сообщил журналистам, что решение о запрете транзита зерна из Российской Федерации из-за выявления в некоторых регионах этой страны вспышек ящура и африканской чумы свиней будет принято в ближайшие дни.

В свою очередь, 17 июля министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, сообщил, что Украина приостановила транзит зерна из Краснодарского края Российской Федерации в связи с введением на территории края карантина из-за вспышек ящура.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС неопасна.