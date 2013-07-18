Украина может начать экспорт продукции птицеводства в ЕС с 24 июля

Украина может начать экспортировать продукцию птицеводства в страны Европейского Союза с 24 июля 2013 года, после вступления в силу утвержденного Еврокомиссией перечня украинских предприятий, имеющих на это право. Об этом сообщает Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины.

По данным Госветфитослужбы, перечень проинспектированных украинских предприятий, имеющих право на экспорт продукции птицеводства в ЕС, был опубликован 10 июля на сайте Генерального директората Европейской комиссии по здравоохранению и защите прав потребителей (САНКО).

Согласно сообщению Госветфитослужбы, украинские производители впервые получили возможность поставлять в Европу не только сырье, но и готовые пищевые продукты.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2012 года на заседании постоянного комитета по вопросам питания и здоровья животных (SCOFCAH) Гендиректората САНКО было принято решение о включении Украины в список стран, производители которых выполнили соответствующие требования ЕС и смогут поставлять на европейский рынок продукцию домашней птицы, мясо диких птиц, яйца и яичные продукты.

Регламент Еврокомиссии вступил в силу 20 февраля 2013 года, но для фактического экспорта требовалось утверждение перечня предприятий.