В Украине сократилось производство водки

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в январе-июне 2013 года сократилось на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 13,2 млн дал, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в июне производство водки сократилось на 16,2% по сравнению с июнем прошлого года, но увеличилось на 33% по сравнению с маем 2013 года - до 2,6 млн дал.

Также, по данным Госстата, производство коньяка и бренди в Украине в январе-июне текущего года увеличилась на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 1,7 млн дал.

В июне т.г. производство коньяка и бренди увеличилось на 17,7% по сравнению с июнем 2012 года и на 40% по сравнению с маем текущего года - до 0,3 млн дал.

Также сообщается, что производство ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-июне 2013 года уменьшилось на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,8 млн дал.

В июне 2013 года производство ликеров и других спиртных напитков уменьшилось на 15,7% по сравнению с июнем 2012 года и увеличилось на 11,7% по сравнению с маем 2013 года - до 1,2 млн дал.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году производство водки и других крепких спиртных напитков в Украине выросло на 1,6% по сравнению с 2011 годом - до 33,8 млн декалитров.