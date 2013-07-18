«Мироновский хлебопродукт» получил право экспортировать продукцию в Евросоюз

Три предприятия агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП), крупнейшего производителя курятины в Украине, получили разрешение на импорт продукции в страны Европейского Союза, сообщила пресс-служба МХП.

Согласно сообщению, импорт разрешен трем предприятия МХП: Мироновской птицефабрике (охлажденная и замороженная курятина), Снятинской птицефабрике (гусиное мясо, фуа-гра) и Мироновскому мясоперерабатывающему заводу «Легко» (готовые мясные продукты).

«Это логичный шаг в реализации стратегии компании по расширению экспортных продаж и их географической диверсификации. Мы готовы предоставить европейским потребителям высококачественные продукты из мяса птицы», - цитирует пресс-служба председателя правления МХП Юрия Косюка.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина может начать экспортировать продукцию птицеводства в страны Европейского Союза с 24 июля 2013 года, после вступления в силу утвержденного Еврокомиссией перечня украинских предприятий, имеющих на это право.

По данным Госветфитослужбы, перечень проинспектированных украинских предприятий, имеющих право на экспорт продукции птицеводства в ЕС, был опубликован 10 июля на сайте Генерального директората Европейской комиссии по здравоохранению и защите прав потребителей (САНКО).

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

МХП по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2011 годом – до 311 млн долл. Выручка компании в 2012 году увеличилась до 1,4 млрд долл. с 1,2 млрд долл. в 2011 году.