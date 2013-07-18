Украина за год экспортировала 23,5 млн тонн зерна

Украина в 2012-2013 маркетинговом году (июль 2012 г. - июнь 2013 г.), по оперативным данным на 18 июля, экспортировала 23,5 млн тонн зерна и продуктов его переработки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, сославшись на оперативные данные Министерства доходов и сборов.

«По оперативным данным, в 2012/2013 маркетинговом году экспортировано 23,5 млн тонн зерна и продуктов его переработки (в т.ч. пшеницы - 7,2 млн тонн)», - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что, по предварительным оценкам, рациональный экспорт зерновых в 2013/2014 маркетинговом году может составить около 24-25 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики, Украина с начала 2012/2013 маркетингового года (июль 2012 г. - июнь 2013 г.) по состоянию на 19 июня поставила на внешние рынки 22,650 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Согласно прогнозу Минагропрода, Украина в 2013/2014 маркетинговом году (июль 2013 г. - июнь 2014 г.) может экспортировать 26-27 млн тонн зерновых и зернобобовых.

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