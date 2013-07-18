Оснований для подорожания хлеба нет - Минэкономразвития

Оснований для роста в третьем квартале 2013 года цен на хлеб массовых сортов за счет сырьевого фактора нет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития, ссылаясь на заключение департамента развития реального сектора экономики министерства.

В частности, согласно сообщению, поддерживать стабильность цен на рынке хлеба и хлебопродуктов позволяет наличие достаточных переходных остатков пшеницы продовольственной (в пределах 2 млн тонн); увеличение предложения пшеницы и ржи на внутреннем рынке в период их массового сбора, а также ожидания высокого урожая пшеницы - на уровне 53-54 млн тонн, в том числе пшеницы - 20-21 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Министерство аграрной политики и продовольствия, региональные органы местного самоуправления, производители хлеба и торговые сети подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сохранение стабильной цены на хлеб широкого потребления.