Цена на подсолнечное масло в Украине будет стабильной - Минэкономразвития

В третьем квартале 2013 года цена на подсолнечное масло на внутреннем рынке Украины будет стабильной, сообщили УНИАН в Министерстве экономического развития и торговли, ссылаясь на заключение департамента развития реального сектора экономики министерства.

Стабильности цен будет способствовать достаточное сырьевое наполнение внутреннего рынка семенами подсолнечника; оптимистичные прогнозы по урожаю семян подсолнечника в 2013 году, а также незначительная доля внутреннего потребления масла по сравнению с ее производством (не более 15%).

В департаменте отметили, что в сентябре-мае 2012/2013 маркетингового года потребительские цены на масло подсолнечное выросли на 0,5% (в 2012 году и в январе-мае 2013 года - на 0,3%).

По данным департамента, на 28 июня 2013 года цена предложения семян подсолнечника на внутреннем рынке составляла 4950 грн. за тонну, что на 12,5% выше, чем в августе 2012 года, и на 22,2% выше, чем на соответствующую дату 2012 года.

Оптово-отпускная цена на подсолнечное масло составляла 10 тыс. 400 грн. за тонну, что на 0,9% больше, чем в августе прошлого года, и на 2,9% выше по сравнению с аналогичной датой 2012 года.

По данным мониторинга Госстата, с начала 2013 года средняя розничная цена на масло подсолнечное выросла на 0,1% и на 27 июня 2013 составила 15,03 грн. за литр.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине в январе-июне 2013 года производство нерафинированного подсолнечного масла составило 1,6 млн тонн, что на 17,4% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

По прогнозам ассоциации «Укролияпром», Украина в 2013/2014 маркетинговом году (сентябрь 2013 г. – август 2014 г.) может произвести 4 млн тонн подсолнечного масла, что на 12,7% больше ожидаемого объема производства в 2012/2013 МГ.