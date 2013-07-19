Kernel будет выплачивать дивиденды с 2014 финансового года

Варшава. Правление одного из крупнейших в Украине агропромышленных холдингов Kernel Holdings SA утвердило дивидендную политику компании, предусматривающую ежегодную выплату дивидендов в размере 0,25 долл. за акцию, начиная с 2014 финансового года (1 июля 2013 - 30 июня 2014 года).

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи.

Kernel сообщил, что выплата дивидендов будут утверждать акционеры на своем собрании.

Акции компании на Варшавской фондовой бирже на закрытии в четверг стоили 55 злотых или около 17 долл. (по текущему курсу 1USD=3,2PLN).

Как сообщал УНИАН, о возможной первой в истории выплате дивидендов по итогам 2013 финансового года упомянул мажоритарный акционер и глава правления компании Андрей Веревский в отчете за 2012 финансового года.

В октябре прошлого года аналитик Инвестиционного дома польского банка BRE Якуб Шкопек прогнозировал возможную выплату дивидендов компанией Kernel по итогам 2013 ФГ в размере 0,75 долл. за акцию, отмечая, что ранее аналитики ожидали дивидендов на уровне 1,5 долл.

Kernel, который дебютировал на Варшавской фондовой бирже осенью 2007 года, является крупнейшей компанией из Украины на польском фондовом рынке: вчера его капитализация составляла более 1,3 млрд долл.

Справка УНИАН. Холдинг «Кернел», контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутилированного растительного масла и сахара.