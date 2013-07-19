Четыре украинских предприятия с 24 июля начнут экспорт продукции птицеводства в ЕС

Четыре украинских предприятия, производящие продукцию птицеводства, с 24 июля начнут экспортировать ее в страны Европейского Союза: ПАО «Мироновская птицефабрика», «Мироновский мясоперерабатывающий завод «Легко», ООО «Агромарс» и ООО «Птицефабрика «Снятинская Нова».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Европейская комиссия предоставила Украине разрешение на экспорт в страны ЕС продукции птицеводства, в том числе мяса домашней и дикой птицы, яиц и яичных продуктов.

В ассоциации «Союз птицеводов» ожидают, что в 2013 году экспорт продукции птицеводства может вырасти до 140 тыс. тонн с 80 тыс. тонн в 2012 году.

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