Украина уже экспортировала 640 тыс. тонн зерновых

Украина по состоянию на 19 июля экспортировала 640 тыс. тонн зерновых культур, сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, в частности пшеницы экспортировано 57,8 тыс. тонн, ячменя - 345,2 тыс. тонн, кукурузы - 234,3 тыс. тонн.

Также сообщается, что экспорт масличных культур в июле составил 123,5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

Прогноз экспорта зерна в 2013-2014 МГ составляет 26 млн тонн.

Вместе с тем, эксперты Украинской зерновой ассоциации считают, что украинские аграрии в 2013-2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 — июнь 2014) могут поставить на внешние рынки рекордные для страны 29 млн тонн зерна, заняв благодаря этому третье место в мире по экспорту зерновых.

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