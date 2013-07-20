Отныне в России вино не считается алкогольным продуктом

Правительство включило виноградные, шампанские и игристые вина в перечень сельскохозяйственной продукции. Соответствующее поставление подписано премьер-министров РФ Дмитрием Медведевым.

В перечень были включены в том числе вина, произведенные аграриями из винограда, выращенного и переработанного на территории России, сообщает Lenta.ru.

Власти рассчитывают, что изменения будут способствовать развитию фермерских хозяйств, занимающихся разведением виноградников. В частности, включение вина в перечень сельхозпродукции позволит виноградарям рассчитывать на преференции, которыми сейчас пользуются аграрии.

Ранее вино в России считалось алкогольным продуктом. Включение в перечень сельхозпродукции — уступка малым винодельческим хозяйствам. Тем не менее для полноценного развития отрасли, как ранее отмечали участники рынка, необходимы более кардинальные изменения. В частности, производители вина в последние годы пытаются добиться изменения федерального закона N 171.

Пока действующие нормативные акты разрешают производить и продавать вино только организациям. Крестьянские (фермерские) хозяйства могут выращивать виноград и делать виноматериал, но вынуждены продавать его предприятиям.

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