Гендиректор «Росток-Холдинга» Макуха: Советую мелким агрохозяйствам "укрупняться"

Одним из наиболее динамично развивающихся сельхозпредприятий в Украине является агропромышленная группа компаний «Росток-Холдинг». Специализируется на выращивании и реализации зерновых культур, производстве, переработке и продаже молочной продукции. Обрабатывает земли в Черниговской и Сумской областях. Ей принадлежат 2 молокозавода, 8 животноводческих ферм, 2 элеваторных комплекса и ряд торговых компаний. Поставляет продукцию в страны Северной Африки, Азии, Европы и СНГ. Активно наращивает экспорт зерновых - в 2012 году до 558 тыс. тонн с 511 тыс. тонн годом ранее (для сравнения: Грузия в год потребляет порядка 750 тыс. тонн зерна).

Генеральный директор «Росток-Холдинга» Игорь Макуха в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал о планах компании на 2013/2014 маркетинговый год и на более дальнюю перспективу, а также прокомментировал ценовую ситуацию на зерновом рынке.

- Игорь Владимирович, первая половина года всегда ассоциируется с посевной кампанией. Как она прошла? На какой урожай рассчитывает холдинг в 2013 году?

- Посевную провели без сбоев, завершили ее в агрономически приемлемые сроки. То есть, можно сказать, что первая половина года прошла для нас успешно. Сделаем все возможное, чтобы и во втором полугодии сохранилась позитивная тенденция. Но не стоит забывать, что сельское хозяйство зависимое и от погоды, и от решений государства, и от конъюнктуры рынка. Однако надеюсь, что ничего развитию компании препятствовать не будет.

Рассчитываем на неплохой урожай - 200 тыс. тонн сельхозкультур против 100 тыс. тонн в прошлом году. Уже убран рапс, в 2013 году мы вернулись к этой культуре после трехлетнего перерыва. Продолжается уборка ранних зерновых.

- За счет чего удвоится валовой сбор?

- Во-первых, мы почти в два раза увеличили посевные площади. Во-вторых, повысилась урожайность. Если в 2012 году урожайность пшеницы составила 47 ц/га, то в этом году – 55 ц/га. Урожайность кукурузы в прошлом году была на уровне 90 ц/га, а в этом ожидаем 105 ц/га.

- Сколько планируется экспортировать зерна в текущем году?

- Порядка 650 тыс. тонн против 500 тыс. тонн в прошлом маркетинговом сезоне, из которых 200 тыс. тонн будут собственного производства. Для нас это - шаг вперед. Географию экспорта планируем расширить такими экзотическими для зернотрейдинга странами, как Япония, Южная Корея, Южная Африка. Эти страны для компании интересны, так как там и цены выше, и перспектив больше. Кроме того, продолжим поставлять зерно в Северную Африку, на Ближний Восток и в Средиземноморье. В целом, в экспортный портфель компании входит порядка 15-20 стран.

- Ряд экспертов заявляют, что цены на зерно в новом сезоне существенно обвалились? «Росток-Холдинг» это почувствовал?

- Действительно, ситуация имеет место. Если в прошлом году на фоне неурожая в США и дисбаланса спроса и предложения цена на зерно росла, то сейчас, когда прогнозируется хороший урожай в мире, она немного снижается. Но для «Росток-Холдинга» это не является значительной проблемой, так как свою пшеницу компания еще в начале 2013 года продала по форварду по цене, которая более чем на 30% превышает нынешние ценовые предложения. Мелким хозяйствам, для которых колебание цен является ощутимым, посоветовал бы «укрупняться», объединяться в кооперативы, так как успешным агробизнес в Украине может быть только при крупнотоварном производстве.

- Какая рентабельность выращивания сельхозкультур будет в этом году в «Росток-Холдинге»?

- По пшенице рассчитываем на 47%, по кукурузе, в связи с падением цены, рентабельность будет в 1,5 раза ниже, чем в прошлом году - 50-60%. К тому же мы не весь урожай кукурузы продали по форварду, поэтому конечный результат пока не известен.

- Согласно планам компании, в ближайшие 2-3 года ее земельный банк должен вырасти до 100 тыс. га. Где планируется покупать предприятия, присмотрелись ли уже к кому-то?

- Сложно сказать, что это - конкретные планы, потому что рынок чрезвычайно конкурентный и постоянно меняется. Пока конкретных предложений по слияниям и поглощениям нет. Что касается расположения, то мы хотели бы развиваться в Черниговской и Сумской областях, или же других северных регионах, где и климат лучше, и влаги больше. Но если мы и будем расширяться, то уже в следующем году, так как процесс требует серьезных инвестиций. На сегодня рынок кредитования ограничен, выходы на биржи, как и выпуск облигаций, тоже.

- К слову, об облигациях. Весной этого года «Росток-Холдинг» планировал выпуск корпоративных облигаций, но этого не произошло. Почему? Будет ли повторная попытка?

- Мы действительно анонсировали выпуск облигаций, но со следующей ремаркой: «если конъюнктура рынка будет тому способствовать». А конъюнктура не порадовала - даже облигации крупных компаний оставались долгое время не проданными. Наблюдая этот процесс, поняли, что проводить размещение нет смысла. Сейчас продолжаем работать с банками - в качестве источника кредитного финансирования пока рассматриваем только их. Поэтому в ближайшее время выпускать облигации не будем.

- «Росток-Холдинг» не планирует IPO?

- Конечно, такую возможность мы рассматриваем. Но в данном процессе есть как плюсы, так и минусы. Тем более, пока размеры компании не подходят для размещения на какой-то из мировых площадок.

- Поступали ли предложения от более крупного игрока поглотить «Росток-Холдинг»?

- Не поступали. Компания находится в стадии активного развития, а в этот период ее нецелесообразно продавать. Нас интересуют только те финансовые инструменты, которые направлены на привлечение дополнительного капитала и придания еще большей устойчивости компании. На сегодняшний момент мы соотносим возможности для инвестиций с тем ростом, который демонстрируем. Думаю, что все находится в балансе. Возможно, с появлением более крупных проектов, таких как строительство зернового терминала, будем вынуждены обратиться к каким-то другим инструментам.

- «Росток-Холдинг» планирует строительство зернового терминала?

- Пока смотрим площадки. Для нас зерновой терминал – увеличение собственных мощностей по выгрузке. А это - снижение рисков, издержек. Рассчитываем реализовать проект в перспективе. Мы озвучили заинтересованность в нем, в том числе Европейскому банку реконструкции и развития. Но пока не могу сказать, что процесс находится в активной стадии.

- Тогда какие инвестиционные проекты планируете реализовать в ближайшее время?

- Большим недостатком агробизнеса в Украине является отсутствие инфраструктуры. Ее создание в сельской местности, а именно: мощностей по сушке, выгрузке зерна, требует значительных средств. На сегодня мы активно решаем эту проблему, строим современные элеваторные мощности в Черниговской и Сумской областях. Что касается инвестиций, то за последние два года в развитие мы вкладываем около 20 млн долл., львиная доля этих средств приходится на инфраструктуру и модернизацию парка сельхозтехники. В 2014 году, учитывая планы по увеличению земельного банка, инвестиции могут составить порядка 25 млн долл.

- На сегодня для «Росток-Холдинга» приоритетами являются растениеводческий бизнес и трейдинг. Однако на рынок компания выходила, в первую очередь, как производитель молока. Как сейчас развиваете это направление?

- Мы продолжаем развивать молочное направление, хотя и не такими темпами, как хотелось, в силу ограниченности источников для инвестиций. Улучшаем производственную базу, работаем над увеличением надоев, реконструируем фермы и стараемся поднять эффективность животноводства. К тому же, мы рассматриваем возможность заняться переработкой молока. Поэтому при благоприятной конъюнктуре, которая, кстати, улучшается в плане цены, мы активно начнем развивать это направление.

- На какой объем производства молока планируете выйти к концу 2013 года?

- Пока не будет увеличивать мощности завода по переработке молока. На сегодня они составляют 200 тонн в сутки. Мощности по производству сухого молока также сохранятся на уровне 20 т/сутки.

- Планируется ли диверсифицировать производство и начать изготовлять, например, сыр?

- Мы держим руку на пульсе рынка сыров, цельномолочной продукции и пищевых молочных продуктов. Как только решим, что готовы инвестировать в переработку, то сразу определимся с нишей. Скорее всего, это будут какие-то пищевые продукты. К примеру, недорогая цельномолочная продукция, она не требует дорогих упаковки, дистрибуции, рекламы. Это будет более рентабельное направление, чем производство сухого молока.

- Когда будут реализованы эти планы?

- В ближайшей перспективе. Думаю, в 2014-2015 годах.

- Учитывая такие масштабные планы, спрогнозируйте, какое место сможет занять «Росток-Холдинг» на аграрном рынке Украины через 5 лет?

- Думаю, «Росток-Холдинг» войдет в десятку крупнейших производителей аграрной продукции в Украине. Однозначно, компания будет максимально эффективной, командой профессионалов. И главное – социально ответственной.

Яна Брензей (УНИАН)