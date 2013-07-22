«Росток-Холдинг» займется производством цельномолочной продукции

Крупная агропромышленная группа «Росток-Холдинг» в ближайшие два года планирует запустить производство цельномолочной продукции (ЦМП).

Об этом в интервью УНИАН сообщил генеральный директор компании Игорь Макуха.

«Мы держим руку на пульсе рынка сыров, цельномолочной продукции и пищевых молочных продуктов. Как только решим, что готовы инвестировать в переработку, так сразу определимся с нишей. Скорее всего, это будут какие-то пищевые продукты. К примеру, недорогая цельномолочная продукции», - сказал он.

«Думаю (это произойдет – УНИАН), в 2014-2015 годах», - добавил Макуха.

По его словам, производство ЦМП является более рентабельным, чем производство сухого молока, которым компания занимается сейчас.

Макуха также отметил, что в ближайшее время «Росток-Холдинг» не планирует инвестировать в модернизацию завода по переработке молока. На сегодняшний день, по словам гендиректора, его мощность по переработке составляет 200 тонн в сутки, а по производству сухого молока – 20 тонн в сутки.

Справка УНИАН. «Росток-Холдинг» - вертикально интегрированная агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, производстве, переработке и продаже молочной продукции. В управлении группы имеется около 60 тыс. га. Группе также принадлежат 2 молокозавода, 8 животноводческих ферм, 2 элеваторных комплекса и ряд торговых компаний.

«Росток-Холдинг» экспортирует продукцию в страны Северной Африки, Азии, Европы и СНГ.