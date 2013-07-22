Ovostar Union получил сертификат качества FSSC 22000

Варшава . Один из крупнейших в Украине производителей яиц и яичных продуктов компания Ovostar Union получила сертификат FSSC 22000, подтверждающий высокое качество и безопасность его продукции.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«Схема сертификации FSSC 22000 одобрена GFSI (GlobalFoodSafetyInitiative) и позволяет сертифицированным компаниям сотрудничать с крупными международными пищевыми компаниями и ритейлерами по всему миру. Цель данной схемы сертификации - гармонизировать требования и методы сертификации систем пищевой безопасности в цепи поставщиков, производителей и дистрибьюторов продуктов питания», - отметили в компании.

Справка УНИАН. Крупнейшими акционерами входящего в тройку крупнейших производителей яиц в Украине Ovostar Union являются основатель компании и ее генеральный директор Борис Беликов и входящий в правление Виталий Вересенко: через компанию Prime One Capital Limited они контролируют 74,03% акций Ovostar.

Еще 12,15% акций владеет частный польский пенсионный фонд Generali OFE, и 5,02% - польские AVIVA OFE и Aviva BZ WBK.

В 2012 году Ovostar Union увеличил чистую прибыль на 18% - до 24 млн долл. на фоне роста выручки на 19%, до 60 млн долл.

На украинском рынке компания представлена торговыми марками «Ясенсвит» и «Овостар».