В России цена красной икры выросла на 70%

В России стремительно растут цены на красную икру. С середины июня в Камчатском крае, где ежегодно добывается 40-60% ее общего объема, отпускные цены увеличились почти 70%, до 2,1-2,5 тыс. руб. за 1 кг.

Об этом пишет российская газета «КоммерсантЪ» от 22 июля 2013 года.

«Отпускные цены рыбодобытчиков на Камчатке за последний месяц подскочили с 1,2-1,5 тыс. руб. за 1 кг до 2,1-2,5 тыс. руб.», - рассказал глава комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев. По его словам, это реакция на низкие показатели вылова лососевых видов рыб, от которых напрямую зависит объем добычи красной икры.

Ежегодный объем производства готовой упакованной красной икры в России составляет 11-13 тыс. тонн на сумму 28,6-30 млрд руб. в год (по ценам переработчиков с учетом НДС).

Как пояснил руководитель Союза промышленников и предпринимателей Камчатки Сергей Тимошенко, ожидания значительного улова лососевых видов на Камчатке не оправдались. По данным рыбаков, общий вылов с начала путины составил около 50 тыс. тонн, что почти на 40% ниже уровня прошлогоднего лова за тот же период.

Помимо не слишком успешно начавшейся лососевой путины эксперты называют еще ряд причин, повлиявших на уровень отпускных цен рыбодобытчиков: природные, связанные с естественным цикличным уменьшением численности этих видов рыб, и рыночные - усиление конкуренции между береговой переработкой на местах и профильными предприятиями в центральной части России.

"Исторический максимум вылова лососей и рекордные уловы 2009-2012 годов на несколько ближайших лет могут уйти в прошлое: красной рыбы становится объективно меньше", - отмечают во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.

В Росрыболовстве не склонны драматизировать ситуацию. "Путина продлится еще несколько месяцев, и та рыба, которая по тем или иным причинам еще не дошла до наших берегов, по прогнозам, должна прийти", - говорит руководитель центра общественных связей ведомства Александр Савельев.

По данным аналитического центра Росрыболовства, оптовые цены переработчиков на упакованную икру в среднем по России в мае составили 2,4 тыс. руб. за 1 кг. Как поясняют эксперты, это икра, которая приобреталась еще в прошлом году, когда цена на сырье находилась на уровне 0,9-1,1 тыс. руб. за 1 кг. В Росрыболовстве не исключают роста розничных цен на упакованную икру в пределах 10% до конца года.