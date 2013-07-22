Жара вернется в Украину 25 июля

В первой половине текущей недели в Украине сохранится прохладная погода, однако уже с 25 июля температура воздуха повысится до +35 градусов, а осадки прекратятся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

“С 22 по 25 июля в большинстве регионов западных, северных и центральных областей еще удержится умеренный температурный режим - максимальная температура составит +20-25 градусов, а ночная +9-14 градусов. На юге и востоке Украины в этот период температура будет выше - в ночное время +14-19 градусов, в дневное +25-30 градусов. Начиная с 25 июля, в западных и северных областях начнется повышение температуры и до конца недели она повсюду будет превышать +30 градусов, а в западных областях и на юге +35”, - сказал Кульбида.

По его словам, такая погода сохранится в стране до конца июля.

При этом синоптик отметил, что прогнозируемый температурный режим на 3-5 градусов превышает норму.