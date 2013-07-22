«Мироновский хлебопродукт» начнет поставлять курятину в ЕС через 1,5 - 2 месяца

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» осуществит первые экспортные поставки курятины в страны Европейского Союза не ранее, чем через полтора-два месяца в связи с оформлением необходимой документации.

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела по работе с инвесторами и СМИ холдинга Анастасия Соботюк.

«Будем работать так, чтобы сделать первые поставки курятины в ЕС через 1,5-2 месяца», - сказала Соботюк.

При этом она не уточнила объем первой партии курятины, которую «МХП» поставит в ЕС.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина может начать экспортировать продукцию птицеводства в страны Европейского Союза с 24 июля 2013 года после вступления в силу утвержденного Еврокомиссией перечня украинских предприятий, имеющих на это право.

При этом право на поставку своей продукции в ЕС получили три предприятия агрохолдинга «МХП»: Мироновская птицефабрика (охлажденная и замороженная курятина), Снятинская птицефабрика (гусиное мясо, фуа-гра) и Мироновский мясоперерабатывающий завод «Легко» (готовые мясные продукты).

По словам председателя правления «МХП» Юрия Косюка, в перспективе холдинг готов экспортировать в ЕС 30-50 тыс. тонн собственной продукции ежегодно.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании к концу 2012 года составлял около 280 тыс. гектаров.