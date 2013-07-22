S&P понизило рейтинг «Агротона»

Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг агрохолдинга «Агротон» до «SD» (выборочный дефолт» с ранее присвоенного «ССС», говорится в сообщении агентства.

Также S&P понизило рейтинг выпуска облигаций на 50 млн долл. до «В» с «ССС». При этом агентство сообщило, что после присвоения новых рейтингов оно по просьбе компании отзывает долгосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах «Агротона».

Как сообщал УНИАН, 16 июля «Агротон» cообщил, что предлагает держателям своих евроблигаций пересмотр условий и сроков выплаты купонов по ним в связи с нехваткой средств из-за заблокированных депозитов в банке на Кипре и слабого операционного кэш-флоу.

В связи с этим компания хочет перенести выплату купона по облигациям, которую она должна была осуществить 14 июля текущего года, на 14 января 2014 года. Кроме того, «Агротон» предлагает держателям ценных бумаг снизить процентную ставку по облигациям до 8% с 12,5%, под которые были выпущены облигации.

Также компания хочет изменить принятое соотношение долга (Leverage Ratio Exception) до 4 с 3, а также увеличить лимит дополнительной задолженности до 20 млн долл. с 5 млн долл.

После этого 17 июля рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте агрохолдинга «Агротон» до «С» с «ССС» и национальный долгосрочный рейтинг до «С» с «ВВ-».

Справка УНИАН. Зарегистрированная на Кипре Agroton Public Limited, которая владеет сельскохозяйственными активами в Украине, дебютировала на Варшавской фондовой бирже в конце 2010 года.

«Агротон» называет себя четвертым крупнейшим сельхозпроизводителем в Украине и шестым крупнейшим производителем в Европе по площади обрабатываемых земель среди представителей аграрных компаний, акции которых котируются на бирже.

Основанная в 1992 году компания, по последним данным, арендует в Луганской и Харьковской областях около 210 тыс. га земли и владеет складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

В 2012 году агрохолдинг «Агротон» получил 6,787 млн долл. чистой прибыли по сравнению с 2,105 млн долл. убытка годом ранее. В прошлом году компания увеличила операционную прибыль до 16,456 млн долл. с 6,013 млн долл. на фоне снижения валовой прибыли до 18,898 млн долл. с 27,863 млн долл. Выручка компании в 2012 году снизилась до 88,001 млн долл. с 99,738 млн долл. годом ранее.