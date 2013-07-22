Прибыль McDonald's в I полугодии выросла на 2%

Чистая прибыль корпорации McDonald's, крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания, по итогам первого полугодия текущего года выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 2,67 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании, передает Прайм.

Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию по итогам января-июня составила 2,64 доллара против 2,54 доллара на акцию в прошлом году.

Выручка компании увеличилась в отчетном периоде на 2% - до 13,69 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания выросла на 1,6% - до 1,4 миллиарда долларов. В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль McDonald's составила 1,38 доллара против 1,32 доллара за апрель-июнь прошлого года. Аналитики ожидали показателя на уровне в 1,41 доллара за акцию. Квартальная выручка сети выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, составив 7,08 миллиарда долларов.

"Результаты компании во втором квартале отражают наши стремления по укреплению бизнеса в долгосрочной перспективе. Мы остаемся приверженными стратегическим целям роста компании в глобальном масштабе", - сказал гендиректор McDonald's Дон Томпсон.

Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый ресторан McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. В настоящее время сеть McDonald's в России насчитывает более 200 ресторанов.