Минагропрод повысил интервенционные цены на сахар, снизил - на мягкую пшеницу и кукурузу

Министерство аграрной политики и продовольствия повысило на 2013/2014 маркетинговый год (МГ, июль 2013 – июнь 2014) по сравнению с предыдущим маркетинговым сезоном интервенционные цены на сахар и снизило – на мягкую пшеницу всех классов, рожь и кукурузу.

Новые цены закреплены в приказе министерства № 394, опубликованном на официальном веб-сайте Верховной Рады.

Согласно документу, минимальная интервенционная цена с учетом НДС на мягкую пшеницу группы «А» снижена на 3,6% по сравнению с 2012/2013 МГ и установлена на уровне 2021 грн/т для пшеницы 1-го класса, 1841 грн/т - для пшеницы 2-го класса и 1736 грн/т - для пшеницы 3-го класса. Максимальные цены на пшеницу группы «А» 1-го класса Минагропрод опустил на 2,1% - до 2470 грн/т, 2-го класса – на 1,7%, до 2250 грн/т, 3-го класса – на 1,5%, до 2122 грн/т.

Минимальные интервенционные цены на пшеницу мягкую группы «Б» Минагропрод снизил на 3,6%. Таким образом, минимальная цена пшеницы 4-го класса составляет 1667 грн/т, а пшеницы 5-го класса – 1480 грн/т. Максимальные цены для пшеницы 4-го класса установлены на уровне 2037 грн/т, что на 1,5% меньше, чем в прошлом МГ. На пшеницу 5-го класса Минагропрод снизил максимальную цену на 5,4% - до 1809 грн/т.

На мягкую пшеницу 6-го класса минимальная и максимальная интервенционные цены снижены на 3,6%: минимальная – до 1437 грн/т, а максимальная – до 1756 грн/т.

Интервенционные цены на твердую пшеницу всех классов Минагропрод оставил без изменения.

В то же время, министерство снизило интервенционные цены на рожь. Согласно указу, минимальные цены на рожь снижены на 7,2% - до 1601 грн/т для ржи 1-го класса, до 1525 грн/т - для ржи 2-го класса и до 1453 грн/т - для ржи 3-го класса. Максимальные цены на рожь 1-го и 3-го класса в текущем МГ составят 1957 грн/т и 1776 грн/т соответственно, что на 8,6% дешевле, чем в прошлом МГ. Максимальная цена ржи 2-го класса снижена на 8,5% - до 1864 грн/т.

Минагропрод также снизил минимальные цены на кукурузу на 1,6%. Таким образом, минимальная цена кукурузы для продуктов детского питания составит 1683 грн/т, для пищевых концентратов и продуктов – 1586 грн/т, для производства крупы, муки, крахмала и патоки 1532 грн/т, а для кормовых потребностей - 1477 грн/т. Максимальные цены на кукурузу снижены на 3%: для продуктов детского питания – до 2057 грн/т, для пищевых концентратов и продуктов – до 1938 грн/т, для производства крупы, муки, крахмала и патоки – до 1872 грн/т, а для кормовых потребностей - до 1806 грн/т.

Согласно указу, минимальные цены на ячмень остались без изменений, тогда как максимальная цена снижена на ячмень 1-го класса на 1,5% - до 2108 грн/т, на ячмень 2-го и 3-го класса – на 2,6%, до 1955 грн/т и 1916 грн/т соответственно.

Без изменения оставил Минагропрод и минимальные цены на гречку, в то же время, повысив максимальные на 1,9% - до 4217 грн/т.

Повысить интервенционные цены в 2013/2014 МГ Минагропрод решил на сахар. Таким образом, минимальные цены повышены на 14,5% - до 5613 грн/т, а максимальные – на 31,5% - до 5880 грн/т. Повысить максимальную цену Минагропрод решил и на сухое молоко – на 1,4%, до 25344 грн/т. В то же время максимальная цена на сливочное масло снижена на 1,6% - до 44310 грн/т.

Как сообщал УНИАН, минимальные и максимальные закупочные цены на сельхозпродукцию устанавливаются Аграрным фондом в установленном диапазоне.