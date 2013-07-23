В России скрывают факты африканской чумы свиней

Москва. В России главы хозяйств совместно с руководителями местных органов самоуправления скрывают на первоначальном этапе факты возникновения очагов африканской чумы свиней (АЧС).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал вице-премьер-министр РФ Аркадий Дворкович на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева.

«В Минсельхозе действует постоянная комиссия, которая занимается этим вопросом. Тем не менее, практика работы в этом году показала, что действия региональных властей, местных властей оказываются неэффективными и недостаточно скоординированными. У хозяйств совместно с руководителями местных органов самоуправления, а зачастую и отдельными должностными лицами регионов есть стимулы скрывать на первоначальном этапе факты возникновения очагов заболеваний», - сказал Дворкович.

По его словам, это делается для того, что продать продукцию и отсрочить тот момент, когда нужно будет уничтожить поголовье свиней.

Он подчеркнул, что это приводит к тяжёлым последствиям, фактически к распространению этих заболеваний на большие ареалы поражения, и в дальнейшем к гораздо более сложным действиям по ликвидации последствий таких заболеваний.

Дворкович отметил, что в РФ предусмотрена уголовная ответственность за такие действия, но на практике фактически не применяется.

«Они (руководители хозяйств – УНИАН) просто не привлекаются к ответственности за соответствующие действия», - сказал он.

Дворкович предложил в период карантинов вводить централизованное управление соответствующими действиями.

«С федерального уровня организовывать работу по обеспечению действия карантина и ликвидации последствий. Фактически не давать возможности регионам делать отсрочку во введении карантинных мероприятий, применять меры прямого воздействия с федерального уровня в первоначальный момент», - сказал он.

Кроме этого, Дворкович сообщил, что необходимо привести места уничтожения биологических отходов в соответствие с требованиями ветеринарного законодательства и экологической безопасности.

Как сообщал УНИАН, в России с начала года зафиксировано 52 очага африканской чумы свиней (АЧС).

В Украине в июле 2012 года случай возникновения АЧС был зафиксирован на территории Запорожской области. Правительство выделило Запорожской облгосадминистрации 483 тыс. грн на компенсацию убытков за изъятых у населения свиней для ликвидации вспышки заболевания.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС неопасна.

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