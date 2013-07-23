Беларусь запретила ввоз свинины еще из двух областей РФ

Минск. Беларусь ввела запрет на поставки свинины из Ярославской и Тульской областей России в связи с распространением в этих регионах африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом говорится в указании, размещенном на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

«Департамент ветеринарного и продовольственного надзора информирует о необходимости принятия мер по недопущению ввоза на территорию Беларуси из Московской, Тульской и Ярославской областей живых свиней, свинины, в том числе мяса диких кабанов, продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов, изготовленных из сырья происхождения из этих регионов», - говорится в сообщении департамента ветпроднадзора.

Запрет также распространяется на бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки свиней.

В департаменте указали на необходимость принятия «дополнительных мер контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, а также свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности».

В сообщении уточняется, что данные меры необходимы в связи с «дальнейшим распространением особо опасного заболевания - АЧС - на территории Московской, Тульской и Ярославской областей РФ».

Как сообщал УНИАН ранее, Беларусь с 16 июля уже запретила поставки свинины из Московской и Волгоградской областей России, а также временно ограничила поставки из Белгородской области.

4 июля департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси подтвердил информацию о вспышке африканской чумы свиней (АЧС) на свиноводческом комплексе «Лучеса» Витебского района и принял решение приостановить экспорт свинины из этого региона.

При этом 5 июля ветслужбы Беларуси опровергли появившееся в интернете публикации о якобы объявленном на свинокомплексе агрокомбината «Восход» Могилевского района карантине.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрением на заболевание уничтожаются. Для человека АЧС безопасна.