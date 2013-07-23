Nestle планирует инвестировать в «Свиточ» 36 млн грн

Один из крупнейших производителей продуктов питания в мире компания Nestle намерена инвестировать в 2013 году в принадлежащую ей «Львовскую кондитерскую фабрику «Свиточ» 36 млн грн, сообщила пресс-служба Nestle.

Согласно сообщению, в частности, до конца года на фабрике планируется модернизировать оборудование аммиачной компрессорной и установить вторичные поддоны для химических веществ.

Кроме того, в текущем году планируется завершить начатый в 2012 году проект доочистки промышленных сточных вод.

В компании также отметили, что с начала 2013 года в экологические проекты фабрики Nestle инвестировала 13 млн грн.

Справка УНИАН. Nestlе S.A. в 1998 году приобрела контрольный пакет акций «Львовской кондитерской фабрики «Свиточ». Кондфабрика по итогам 2012 года сократила чистую прибыль на 20,2% - до 41,3 млн грн.

Nestlе - крупнейший производитель продуктов питания в мире. Компании принадлежит 449 заводов в 83 странах. Годовой объем продаж Nestlе в мире достиг в 2012 году 92,2 млрд швейцарских франков. Продукция Nestlе представлена на рынках напитков, кондитерских изделий, кулинарных продуктов, детского и специального питания, замороженных продуктов, мороженого, готовых завтраков, минеральной и столовой воды, а также кормов для домашних животных. Помимо производства продуктов питания, Nestlе владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности.

Nestlе начала свою деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства. С тех пор компания продвигает такие международные бренды, как NESCAFЕ, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat и др.