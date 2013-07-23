Украина собрала 23,5 млн тонн зерна

Украинские аграрии к 23 июля собрали 23,5 млн тонн зерна ранних зерновых и зернобобовых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

“На сегодня собрано 23,5 млн тонн зерна. Мы приближаемся по показателям к рекорду 2011 года”, - сказал Присяжнюк.

По его словам, к указанной дате Украина собрала 17,2 млн тонн пшеницы, 5,6 млн тонн ячменя и 0,3 млн тонн ржи.

Присяжнюк отметил, что при благоприятных погодных условиях жатва в этом году будет окончена в оптимальные сроки и с наименьшими потерями урожая.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерна в Украине в 2013 году может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. При этом урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн.

По информации Минагропрода, доля продовольственной пшеницы в общем урожае этой культуры в 2013 году может составить 70%.