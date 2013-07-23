Присяжнюк: Украина может собрать рекордные 25 млн тонн кукурузы

Украинские аграрии в 2013 году могут собрать рекордные для страны 25 млн тонн кукурузы против 21 млн тонн в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Мы планируем получить урожай кукурузы более 25 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом в Украине», - сказал Присяжнюк.

По его словам, аналитики прогнозируют, что украинская кукуруза в этом маркетинговом сезоне будет пользоваться спросом на рынках Азии, в частности – Китая.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод прогнозировал урожай кукурузы в Украине в 2013 году на уровне 21-23 млн тонн.

По прогнозам министерства, валовой сбор зерна в Украине в 2013 году может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. При этом урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн.