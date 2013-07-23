Украина поставит на рынок ЕС не менее 50 тыс. тонн курятины

Украинские птицеводческие компании, которые получили право на экспорт мяса птицы в страны Евпропейского Союза, смогут до конца 2013 года поставить на этот рынок не менее 50 тыс. тонн курятины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Я убежден, что в этом году мы проэкспортируем не менее 50 тыс. тонн мяса курицы на европейский рынок», - сказал Присяжнюк.

По его словам, в последующие годы объемы поставок будут увеличиваться.

Как сообщал УНИАН, Украина может начать экспортировать продукцию птицеводства в страны Европейского Союза с 24 июля 2013 года после вступления в силу утвержденного Еврокомиссией перечня украинских предприятий, имеющих на это право.

При этом право на поставку продукции птицеводства получили четыре предприятия: «Мироновская птицефабрика», «Мироновский мясоперерабатывающий завод «Легко», «Птицефабрика «Снятинская Нова» (входят в агрохолдинг «МХП) и «Агромарс» (ТМ «Гавриловские курчата»).

В ассоциации «Союз птицеводов» ожидают, что в 2013 году суммарный экспорт продукции птицеводства может вырасти до 140 тыс. тонн с 80 тыс. тонн в 2012 году.