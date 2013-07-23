ЕС и Китай усилят сотрудничество в борьбе с контрафактом алкогольных напитков

Брюссель. Европейский Союз и Китай усилят сотрудничество в борьбе с контрафактом алкогольных напитков.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее письмо о намерениях подписали сегодня комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Дачиан Чиолош и министр Генеральной администрации Китая по надзору за качеством, инспекциям и карантину Жи Шупинг.

В документе обе стороны подчеркнули важность двусторонней торговли алкогольными напитками, а также отметили необходимость усиления сотрудничества в борьбе с контрафактной продукцией.

“Это еще один шаг вперед в усилении эффективности сотрудничества между ЕС и Китаем в борьбе с контрафактной продукцией в сфере вин и спиртных напитков”, - заявил по этому поводу Чиолош.

В письме стороны заявили о готовности делиться информацией относительно обнаруженных фактов торговли контрафактными алкогольными напитками, сотрудничать в выявлении практики подделки алкогольных напитков, а также подделки сертификатов происхождения, определять необходимые действия для искоренения такой практики.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Кабинет министров Украины принял решение об отсрочке ввода новых акцизных марок для алкогольных напитков и табачных изделий до 1 сентября 2013 года с ранее запланированного 1 августа т.г.

Кабмин в апреле т.г. перенес введение акцизных марок на алкоголь и табак на 1 августа с 1 мая. Среди причин такого решения тогда называли необходимость проведения инвентаризации имеющихся акцизных марок у продавцов и субъектов хозяйствования, а также организации закупочных процедур.

При этом предполагалось повышение стоимости акцизной марки на алкоголь до 0,27 грн за шт. с действующих 0,103 грн за шт., а для табачных изделий - до 0,142 грн за шт. против 0,055 грн за шт.