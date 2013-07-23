Зернотрейдеры повысят закупочные цены на зерно

Зернотрейдеры в ближайшее время повысят закупочные цены на зерно нового урожая на 7-8%, сообщил журналистам на пресс-конференции во вторники министр агарной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Сегодня зернотрейдеры подтвердили, что они минимум на 7-8% поднимают закупочную цену, и мы сможем предоставить сельхозпроизводителям пристойные цены», - сказал Присяжнюк.

По его словам, внутренние цены на зерно нового урожая в зависимости от региона на пшеницу 3-го класса составляют 1400-1800 грн/т, на пшеницу 6-го класса – 1250-1610 грн/т, на ячмень – 1450-1800 грн/т.

При этом Присяжнюк подчеркнул, что снижение цены на зерно в начале уборочной кампании является традиционным. К тому же, министр подтвердил намерение Минагропрода применить меры по снижению стоимости логистических затрат. Глава Минагропрода считает, что с удешевлением логистики цена на зерно может вырасти на 10-12%.

Как сообщал УНИАН, в связи с ожиданиями большого урожая как в мире, так и в Украине с начала поступления зерна нового урожая в стране наблюдается тенденция к снижению цен на зерновые.

По прогнозам Минагропрода, урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

Прогноз экспорта зерна в 2013-1014 маркетинговом году (июль 2013-июнь 2014) составляет 26 млн тонн.