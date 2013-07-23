ЕБРР выделит фонду NCH Agribusiness Partners II 50 млн долл. на проекты в Украине и России

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит фонду NCH Agribusiness Partners II (NAP II) под управлением NCH Capital Inc. 50 млн долл. для реализации проектов в Украине и Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщил советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

Соответствующее решение совет директоров банка принял 23 июля.

Как сообщал УНИАН, весной ЕБРР сообщил о намерении рассмотреть возможность предоставления кредита до 100 млн долл. фонду NCH Agribusiness Partners II (NAP II).

Справка УНИАН. Фонд NCH Agribusiness Partners L. P. создан в 2007 году для инвестирования в сельское хозяйство.

Управляющая компания NCH Capital Inc. со штаб квартирой в Нью-Йорке создана в 1993 году. Первоначально специализировалась на инвестициях в Россию и страны Балтии. Затем были региональные офисы в России, Румынии, Украине, Латвии, Болгарии, Молдавии и Албании.

ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 31 марта 2013 года, банк взял на себя обязательства по предоставлению более 8,63 млрд евро в рамках 337 проектов в Украине.