Украина может войти в десятку крупнейших экспортеров курятины

Украина в текущем году может войти в десятку крупнейших экспортеров курятины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил на заседании Кабинета министров в среду, 24 июля.

Он отметил, что увеличение объема экспорта курятины будет обеспечено за счет получения права производителями этой продукции направлять ее в страны Европейского Союза.

«То, что украинские производители курятины получили возможность экспортировать свой товар в европейские страны, способствует расширению географии для экспорта. В этом году Украина имеет все шансы войти в десятку мировых лидеров по экспорту курятины», - сказал Арбузов.

Он также отметил, что в Украине отмечен рост производства говядины с начала года на 1,4%, свинины - на 7,1%, курятины - 14,2%.

Как сообщал ранее УНИАН, по словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, украинские птицеводческие компании, которые получили право на экспорт мяса птицы в страны Европейского Союза, смогут до конца 2013 года поставить на этот рынок не менее 50 тыс. тонн курятины.

Украина может начать экспортировать продукцию птицеводства в страны Европейского Союза с 24 июля 2013 года после вступления в силу утвержденного Еврокомиссией перечня украинских предприятий, имеющих на это право.

При этом право на поставку продукции птицеводства получили четыре предприятия: «Мироновская птицефабрика», «Мироновский мясоперерабатывающий завод «Легко», «Птицефабрика «Снятинская Нова» (входят в агрохолдинг «МХП) и «Агромарс» (ТМ «Гавриловские курчата»).

В ассоциации «Союз птицеводов» ожидают, что в 2013 году суммарный экспорт продукции птицеводства может вырасти до 140 тыс. тонн с 80 тыс. тонн в 2012 году.