Концерн «Хлибпром» сократил убыток на 32%

Один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий концерн «Хлибпром» в первом полугодии 2013 года получил по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) 6,8 млн грн чистого убытка, что на 32,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается в финансовом отчете компании, опубликованном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, чистый доход предприятия за указанный период снизился на 4,8% - до 402,5 млн грн. При этом валовая прибыль сократилась на 7,2% - до 83,6 млн грн, а операционная прибыль выросла на 3,7% - до 12,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, концерн «Хлибпром» закончил 2012 год с чистым убытком в размере 13,9 млн грн, что почти в 2 раза меньше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. Концерн Хлибпром» является одним из крупнейших производителей хлеба в Украине с долей рынка 8%. Основная деятельность - производство и продажа хлеба, замороженных полуфабрикатов и кондитерских изделий. Торговые марки компании - «Хлибна хата», «Наминайко», «Палаццо Бандинелли».