Президент ветировал закон об отложении запрета на землеотвод

Президент Украины Виктор Янукович вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом Закон «О внесении изменений в раздел V «Заключительные положения» Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» относительно остановки действия запрета на отвод земельных участков».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Сообщается, что предложения главы государства во время повторного рассмотрения указанного закона на пленарном заседании Верховной Рады Украины будет докладывать министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Темник.

В предложениях Президента, в частности, отмечается, что принятый Верховной Радой Украины 21 июня 2013 года Закон Украины «О внесении изменений в раздел V «Заключительные положения» Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» относительно остановки действия запрета на отведение земельных участков» не может быть подписан, исходя из следующего.

Законом, который поступил на подпись, вносятся изменения в раздел V «Заключительные положения» Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», согласно которым до 1 января 2015 года:

1) на территориях, где в соответствии с данным законом не утверждены планы зонирования или детальные планы территорий, кроме города Киева, решения относительно определения и предоставления градостроительных условий и ограничений будут принимать уполномоченные органы градостроительства и архитектуры с учетом предыдущих планировочных решений в пределах установленного законодательством срока (изменения к пункту 6);

2) на данные территории не будет распространяться действие положений частей третьей и четвертой статьи 24 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», которыми запрещается: передача (предоставление) земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в собственность или пользование физическим и юридическим лицам для градостроительных потребностей в случае отсутствия плана зонирования или детального плана территории; изменение целевого назначения земельного участка, которое не соответствует плану зонирования территории и/или детальному плану территории (дополнение раздела V пунктом 61).

То есть, замечает Янукович, законом, который поступил на подпись, остановлено предоставление градостроительных условий и ограничений уполномоченными органами градостроительства и архитектуры, а также действие запрета на отведение земельных участков и изменение их целевого назначения в случае отсутствия плана зонирования или детального плана территории для всех населенных пунктов Украины, кроме города Киева.

Президент считает, что в случае введения указанных изменений с установленными для города Киева ограничениями, лица, которые намереваются осуществить строительство в пределах города Киева, в том числе владельцы и пользователи земельных участков, приобретшие в установленном законом порядке земельный участок, не смогут реализовать право, в частности, на получение градостроительных условий и ограничений для осуществления строительства в пределах города Киева.

Поэтому предлагаемые законом изменения нарушают конституционные нормы относительно равенства перед законом всех субъектов права собственности, обеспечения государством защиты прав всех субъектов права собственности и ведения хозяйства, социальной направленности экономики, равенства перед законом всех граждан, невозможности привилегий, ограничений по признакам местожительства (статьи 13, 24 Конституции Украины).

Реализация положений закона также негативно повлияет на экономическое развитие города Киева, в частности - в вопросах жилищного строительства, развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, а также на осуществление столичных функций, в том числе создание надлежащих условий для деятельности в городе органов государственной власти, дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций в Украине, выполнение международных договоров.

Учитывая изложенное, предлагаемый законом подход к регулированию земельных отношений при осуществлении градостроительной деятельности лишь на территории города Киева является неоправданным, а, следовательно, данные изменения не могут быть поддержаны, отмечает Президент.

Учитывая изложенное, Янукович предлагает в абзаце третьем подпункта 1 и в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 рассматриваемого закона слова «кроме города Киева» исключить.

Как сообщал УНИАН, 21 июня 2013 г. Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины “О регулировании градостроительной деятельности” (относительно отсрочки запрета на отведение земельных участков). За данное решение проголосовали 273 из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.