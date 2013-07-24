В Союзе птицеводов прогнозируют, что украинские яйца пустят в ЕС к концу года

Украинские производители могут получить право на поставку яиц и яичных продуктов на рынок Европейского Союза в конце 2013 года. Об этом УНИАН сообщил председатель совета директоров ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр Бакуменко.

«Думаю, что в конце этого года производители яиц получат право экспортировать в ЕС», - сказал он.

Что касается поставок украинского мяса птицы в ЕС, то, по словам Бакуменко, первая партия может быть экспортирована ориентировочно через два месяца. При этом он не уточнил, какой объем курятины Украина сможет поставить на рынок ЕС в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, Украина с 24 июля 2013 года получила право экспортировать продукцию птицеводства в страны Европейского Союза. При этом право экспортировать продукцию птицеводства получили четыре предприятия: Мироновская птицефабрика, Мироновский мясоперерабатывающий завод «Легко», птицефабрика «Снятинская Нова» (входят в агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт») и «Агромарс» (ТМ «Гавриловские курчата»).

По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, украинские птицеводческие компании, которые получили право на экспорт мяса птицы в страны ЕС, смогут до конца 2013 года поставить на этот рынок не менее 50 тыс. тонн курятины.