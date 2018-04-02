Украинской курятине дали добро на тур по Европе

За право поставлять продукцию птицеводства на рынок Европейского Союза Украина билась четыре года. Шансы на успех появились 4 декабря 2012 года, когда на заседании постоянного комитета по вопросам питания и здоровья животных (SCOFCAH) гендиректората «САНКО» Европейской Комиссии было принято решение о включении Украины в список стран, производители которых выполнили требования ЕС и могут поставлять на европейский рынок продукцию домашней птицы, мяса диких птиц, яиц и яичных продуктов. Следующим шагом стало официальное получение права импорта продукции птицеводства на рынок Европейского Союза, которое было предоставлено Украине 20 февраля текущего года. И, наконец-то, 24 июля «Мироновская птицефабрика», «Мироновский мясоперерабатывающий завод «Легко», «Птицефабрика «Снятинская Нова» (все входят в состав крупнейшего украинского производителя курятины «Мироновского хлебопродукта»), а также «Агромарс» (ТМ «Гавриловские курчата») получили право поставлять мясо птицы на рынок ЕС. Стоит отметить, что данное разрешение не распространяется на яйца и яичные продукты, так что крупнейшим в стране производителям этой продукции агрохолдингам «Авангард» и «Овостар Юнион» еще придется подождать.

Но, несмотря на то, что отмашки от ЕС птицеводы ждали давно, первая партия украинской курятины пересечет европейскую границу не ранее, чем через несколько месяцев. По словам генерального директора «Агромарса» Алексея Марченко, после получения официального разрешения на импорт курицы, компании еще необходимо получить ряд дополнительных документов. Кроме того, предстоит договориться с европейскими партнерами и перевозчиками, и только потом отправлять курицу в «тур» по Европе.

«До принятия этого решения у нас контакты были чисто формальные с представителями европейского бизнеса, которые собирались заниматься этими вопросами. Поэтому сейчас только реально начались какие-то конкретные переговоры. Думаю, что через пару месяцев поедет первая партия», - пояснил он УНИАН.

В «МХП» УНИАН сообщили, что начать поставки холдинг также готовится только через 1,5-2 месяца.

Пошлина кусается

Однако сложно сказать, что европейский рынок, который привык различными путями защищать своего производителя, ждет украинскую курицу с распростертыми объятиями.

«Самый серьезный рынок по покупательной способности – это рынок Европейского Союза. Но есть один очень серьезный нюанс – там очень серьезные ставки таможенных пошлин», - сказал УНИАН председатель Совета директоров Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Александр Бакуменко.

К примеру, таможенная пошлина на тонну филе, на которое делает ставку отечественный производитель, составляет 800 евро, а с тонны куриных тушек на границе придется заплатить 299 евро. Таким образом, эксперты констатируют, что на первых порах право поставлять курицу в ЕС принесет «МХП» и «Агромарсу» скорее имиджевые, а не финансовые выгоды.

«На начальных этапах большой доходности от экспорта в ЕС наши предприятия не получат, ведь существует пошлина на ввоз курятины на европейский рынок», - объяснила УНИАН эксперт аграрных рынков «Украинского клуба аграрного бизнеса» Алина Жарко.

Решить эту проблему может только подписание и ратификация договора о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. После этого наша страна, в частности, получит право на беспошлинную поставку 20 тыс. тонн замороженных тушек и 16 тыс. тонн обработанной продукции (со временем эта квота увеличится до 20 тыс. тонн). Для яиц квота составит 3 тыс. тонн, а для продуктов их переработки – 1,5 тыс. тонн с постепенным увеличением до 3 тыс. тонн. Такое квотирование, по словам Жарко, значительно повысит рентабельность внешней торговли и конкурентоспособность украинской продукции на европейских рынках. Однако случится это, в лучшем случае, через полтора года.

Сколько экспортируем?

Учитывая высокую таможенную пошлину и пока что эфемерность подписания договора о зоне свободной торговли, встает вопрос: сколько же Украина сможет поставлять курятины в ЕС? Самые оптимистичные прогнозы, как всегда, звучат из уст министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

«Я убежден, что в этом году мы экспортируем не менее 50 тыс. тонн мяса курицы на европейский рынок», - сказал на пресс-конференции Присяжнюк.

Если ожидания министра оправдаются, то уже в этом году ЕС станет одним из крупнейших импортеров отечественной курятины.

Однако глава «Союза птицеводов» Бакуменко оптимизм министра не разделяет. По его словам еще рано говорить о каких-либо объемах, так как нет ни конкретных контрактов, ни конкретных покупателей. Не берутся прогнозировать объемы поставок на этот год и «МХП» с «Агромарсом». В будущем, по словам председателя правления «МХП» Юрия Косюка, холдинг сможет поставлять в ЕС 30-50 тыс. тонн продукции ежегодно.

В целом, эксперты сходятся на мнении, что право поставлять продукцию птицеводства – безусловный шаг вперед для Украины, но шаг стратегический. Ощутить реальную выгоду от него страна сможет, как минимум, в среднесрочной перспективе.

Яна Брензей (УНИАН)