Миндоходов закрыло сеть подпольных мини-спиртзаводов

Министерство доходов и сборов Украины закрыло сеть подпольных спиртовых мини-заводов в Запорожской, Одесской и Киевской областях, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По данным пресс-службы, изъято 98 тонн спирта и промышленное оборудование заводов на сумму 7,9 млн грн.

«За три месяца был задокументирован полный цикл противоправной деятельности - от производства до конечной реализации потребителю», - говорится в сообщении.

По данным министерства, с начала текущего года было выявлено 223 цеха по производству подакцизной продукции, в том числе 102 — алкогольной. Также с начала года изъято 72,2 тыс. дал спирта на сумму 23,6 млн грн, 84,6 тыс. дал ликеро-водочной продукции на сумму 34,4 млн грн и 4,9 млн пачек табачных изделий на 38,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава Миндоходов Александр Клименко заявил, что введение акцизной марки нового образца с 1 сентября текущего года позволит снизить объем нелегальной подакцизной продукции, регулярно появляющейся на полках украинских магазинов, на 7-10%.