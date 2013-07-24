Компания холдинга Global Spirits получит от «ПриватБанка» 14 млн грн кредита

«ПриватБанк» открыл «Украинской Дистрибуционной Компании», входящей в состав крупнейшего в Восточной Европе алкогольного холдинга Global Spirits (ТМ «Хортица», «Шустов», «Мороша»), кредитную линию на 14 млн грн, сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, кредитные средства будут направлены на развитие дистрибуции и увеличение производственных мощностей.

Процентную ставку и сроки кредитования банк не сообщает.

Справка УНИАН. Global Spirits — крупнейший в Восточной Европе международный алкогольный холдинг. В состав Global Spirits входят ЛВЗ «Хортиця» (Украина), ЛВЗ «Русский Север» (Россия), Одесский коньячный завод (Украина), «Крымский винный дом» (Украина), ТД «Мегаполис» и ТД «Хортица» (оба – Россия). Портфель брендов холдинга состоит из 15 торговых марок.

«ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

В первом полугодии 2013 года банк нарастил прибыль в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 1,383 млрд грн.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).