Клименко: новая акцизная марка позволит снизить объем нелегальной продукции на 7-10%

Введение акцизной марки нового образца с 1 сентября текущего года позволит снизить объем нелегальной подакцизной продукции, регулярно появляющейся на полках украинских магазинов, на 7-10%, заявил на брифинге в Кабинете министров глава Министерства доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Мы прогнозируем примерно 7-10% уменьшение теневого сектора, а это дополнительные поступления в бюджет. Но это системный шаг, который не позволит контрафактной продукции распространяться на рынке Украины. Хотя не считаю, что только акцизная марка – это панацея в борьбе с контрафактом и контрабандой», - сказал Клименко.

Он обратил внимание, что важен комплекс мер, и акцизная марка – одна из них. «Задача Миндоходов – усовершенствование администрирование акцизного налога. И внедрение марок нового образца – это шаг в нужном направлении. Мы заинтересованы в радикальном сокращении фальсификата и контрафактной продукции на полках украинских супермаркетов», - заверил министр.

В ходе брифинга сотрудники Миндоходов пояснили, что особенностью новых акцизных марок станет их цвет - в зависимости от того является ли продукция внутреннего производства или импортного, а также разграничение по продуктам - для ликеро-водочной продукции, винной продукции. Для табачных изделий - отдельно для изделий с фильтром и изделий без фильтра.

Каждая марка будет иметь шестизначный номер, сумму налога на каждое изделие, а также обозначение месяца и года, на который марка заказывалась. На марке для отечественной подакцизной продукции будет указан регион производства. Для импортной подакцизной продукции информации о регионе не будет.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение об отсрочке ввода новых акцизных марок для алкогольных напитков и табачных изделий до 1 сентября 2013 года с ранее запланированного 1 августа т.г. Ранее Миндоходов заявляло о возможности введения электронной акцизной марки с января 2014 года с целью пресечения контрабанды подакцизных товаров – включая алкоголь, табачные изделия и даже нефтепродукты.