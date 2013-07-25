Ветслужбы Украины, России и Беларуси в Минске обсудят борьбу с африканской чумой свиней

Минск. Сегодня в Минске состоится встреча ветеринарных служб России, Беларуси и Украины по выработке совместных мер борьбы с африканской чумой свиней.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, планируется, что во встрече, в частности, примут участие руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава представительства Международного эпизоотического бюро по Восточной Европе Казимирас Лукаускас, вице-президент региональной комиссии МЭБ по Европе Иван Бисюк, заместитель руководителя Россельхознадзора, главный ветеринарный инспектор России Евгений Непоколонов.

В Минсельхозпроде Беларуси информацию о предстоящей встрече пока не подтвердили.

Как сообщал УНИАН, очаги АЧС в Беларуси были выявлены в Ивьевском районе Гродненской области и в Витебской области.

В Беларуси создан республиканский штаб по борьбе с АЧС во главе с вице-премьером Михаилом Русым.

Белорусский государственный ветеринарный центр объявил, что обнаружил причину заболевания свиней в зараженном комбикорме, поставленном предпринимателем из-за пределов Беларуси и впоследствии реализованном населению прилегающих районов.

Беларусь запретила ввоз свиней и свинины из Ростовской, Московской, Волгоградской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей, а также временно ограничены поставки свинины из Белгородской области РФ. Временный запрет на ввоз свиней и свинины из Беларуси введен в России, Украине, Польше, Литве и Латвии.

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